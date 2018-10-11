Венгрия выдвинула обвинение лично против Порошенко и вызвала посла Украины на ковер

Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с "Миротворцем", заявил Сийярто.

Будапешт считает, что за "кампанией ненависти" в Украине против венгерского государства стоит лично президент Петр Порошенко.

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По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Порошенко дал отмашку раздувать в Украине скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье, чтобы повысить свой рейтинг перед предстоящими выборами-2019.

Заявление Сийярто опубликовала сегодня пресс-служба венгерского правительства, передает Главред. "Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом, на котором перечислены подозреваемые с украинско-венгерским гражданством (речь идет о "Миротворце" – ред.)", – цитирует пресс-служба Сийярто.

В качестве аргумента для своего утверждения он привел тот факт, что в перечне перечислены личные данные, которые невозможно найти в открытых источниках – а лишь получить от правительственных источников или спецслужб.

"Кроме того, один из директоров НПО, который руководил экстремистским сайтом, работал в украинской спецслужбе", – уточнил глава венгерского МИД.

Напомним, сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

Ранее и сам Петер Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки украинским государством "антивенгерских нападений".

При этом МИД Венгрии уже вызвало на ковер посла Украины в Будапеште. "Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште после того, как "антивенгерская политика Украины достигла нового уровня", - цитирует The Hungary Today госсекретаря венгерского МИДа Левенте Мадьяра.

Поводом как раз послужила публикация на "Миротворце", а также заявление в Раде, что украинцев с двойным гражданством необходимо депортировать.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.