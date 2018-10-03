Климкин: МИД завтра передаст Венгрии ноту, что консул в Берегово должен выехать из Украины

Министр подчеркивает, что венгерского консула силой никто выдворять не будет.

МИД Украины в четверг, 4 октября, передаст Венгрии ноту, что венгерский консул в Берегово должен выехать из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдовы Тудором Уляновски в Киеве.

По словам Климкина, в цивилизованных странах, одной из которых является Украина, силой дипломатов не выдворяют. "Мы же цивилизованные люди, вежливые, хотя одновременно жесткие и последовательные... Он покинет страну, конечно, сам, но все очень просто, я уже говорил. Я предложил Петеру Сийярто его отозвать. У него есть такая дипломатическая неделя (у консула - УНИАН)", - сказал Климкин.

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"Если этого не произойдет, а я так понимаю, что этого не произойдет по причине венгерской позиции, то, соответственно, завтра мы передадим венгерской стороне ноту о том, что он должен покинуть свою работу в Украине и, соответственно, Украину", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, недавно в интернете появилось видео того, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также Климкин намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто высказался с угрозами прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.