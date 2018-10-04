МИД объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон грата

Он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом был проинформирован сегодня посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень.

Ему была вручена нота с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

В МИД рассчитывают, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов в отношении Украины, а ее должностные лица - от нарушений украинского законодательства.

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Также в МИД отметили, что рассматривают граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами, и призывают к этому же венгерских партнеров.

Как сообщал УНИАН, недавно в интернете появилось видео, как украинцам выдают венгерские паспорта с просьбой не сообщать об этом властям Украины. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов украинцам.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто пригрозил прибегнуть к новым мерам для предотвращения европейской и евроатлантической интеграции Украины.

3 октября Климкин сообщил, что МИД 4 октября передаст Венгрии ноту, в которой говорится о том, что венгерский консул в Берегово должен покинуть территорию Украины.

На это Сийярто заявил, что Венгрия готова немедленно зеркально ответить, если в Украине примут решение о высылке консула в Берегово. Глава МИД Венгрии утверждает, что венгерский консул в Берегово "ничего плохого не сделал". "Это (раздача венгерских паспортов) не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного законодательства", - заявил Сийярто.

"У меня нет причины отзывать консула из Берегово. Если Министерство (иностранных дел) Украины примет решение или кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же, безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины, сразу", - заявил Сийярто.