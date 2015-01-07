На Харьковщине уволили около 500 милиционеров, отказавшихся ехать в зону АТО

В Харьковской области из органов внутренних дел уволено около 500 сотрудников, которые отказались ехать в зону проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, говоря о настроениях силовиков во время Евромайдана и в начале проведения АТО.

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«Мы пытались с Анатолием Дмитриевым (начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области – УНИАН) как можно больше пропускать через зону АТО. Не поехал в зону АТО – пиши заявление. И все-таки 500 человек мы отсеяли таким образом. Но тех, кто пошел, трусами не назовешь», - сказал Балута.