Из МВД с апреля уволено более 20 тысяч милиционеров
22:27, 16 ноября 2014Политика
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За период с апреля 2014 года из Министерства внутренних дел уволено более 20 тысяч милиционеров.
Из МВД с апреля уволено более 20 тысяч милиционеров
Об этом в эфире телеканала Интер заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, говоря о реформе МВД, анонсированную в ведомстве, сообщает Украинская правда.
"За период с апреля из Министерства внутренних дел уволено более 20 тысяч милиционеров. Из них более 4000 - те, кто нарушил присягу и не отвечают" канонам "работника правоохранительных органов", - отметил Шкиряк.
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"Мы настроены на изменение работы министерства. Думаю, до 2017 года изменения в МВД (вследствие реформы) будут уже ощутимы", - добавил он.
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