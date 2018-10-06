Предоставление автокефалии на финишной прямой: Варфоломея официально пригласили в Украину (видео)

Священный синод Константинопольского патриархата уже принял свои решения, подчеркнул архиепископ Даниил.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий официально пригласил в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.

Председатель Верховной Рады сделал это во время встречи с патриаршими экзархами, говорится в сюжете ТСН.

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Именно в Раду владыки приехали, потому что обращение украинского парламента в свое время стало поводом начать процесс предоставления украинской церкви автокефалии. Теперь этот процесс на финишной прямой.

Экзархи рассказали, что уже имели множество встреч с представителями духовенства и политиками. О конкретных датах сейчас говорить рано, впрочем, вполне вероятно, что уже в этом году у Украины будет поместная церковь.

"Священный синод Константинопольского патриархата уже принял свои решения. Именно для того мы и приехали, чтобы продолжить работу над решением, которое уже было сделано. Перед нами остается определенный период времени для того, чтобы сделать окончательные шаги", - подчеркнул архиепископ Даниил.