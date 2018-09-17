Филарет рассказал, что значит приезд экзархов в Киев и назвал вероятные даты принятия решения о томосе для УПЦ

Из-за приезда экзархов Москва поняла, что предоставление томоса православной церкви в Украине – уже необратимый шаг, отметил патриарх.

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что решение о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине должно быть принято на синоде Константинопольской церкви 9–11 октября.

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Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина. Отвечая на вопрос, какие задачи стоят перед двумя экзархами Константинопольского патриархата, прибывшими в Украину, Филарет сказал: "Прежде всего, экзархи в понимании греческой церкви – это представители патриарха или главы церкви". "Двое назначенные Вселенским патриархом экзархов – архиепископ Даниил и епископ Илларион. Они будут представлять Вселенского патриарха в подготовке к будущему собору Украинской церкви. Они будут встречаться с нами, думаю, и с Украинской Автокефальной Православной Церковью, и с Московским патриархатом, и, конечно, с президентом. Это все происходит в рамках подготовки к собору, который соберем мы – те, кто обратился к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Но собор состоится не раньше, чем пройдет синод Константинопольской церкви, который рассмотрит вопрос автокефалии и примет решение о предоставлении томоса. Ближайшая сессия синода ожидается 9–11 октября", – заявил Филарет.

По его словам, "собор не может состояться раньше синода". "Сначала Вселенский патриарх принимает решение о предоставлении томоса, после этого мы созываем собор, на соборе фиксируется объединение всех трех церквей в одну единую поместную автокефальную православную церковь и избирается ее предстоятель – патриарх. И тогда уже томос, принятый на синоде, будет вручен этому патриарху", – продолжил глава УПЦ КП. Он добавил, что роль экзархов в Украине – способствовать подготовке собора.

"Или они, или кто-то другой, уполномоченный Вселенским патриархатом, будет на соборе для его засвидетельствования. Собор будет проходить по нашим правилам, согласно нашему уставу… Наша церковь будет играть ведущую роль, но и две другие церкви, участвующие в соборе, должны иметь свое достоинство", – сказал патриарх Филарет.

На вопрос, уверен ли он, что уже на октябрьском синоде будет принято решение о предоставлении томоса, глава УПЦ КП ответил: "Если патриарх назначил экзархов, которые занимаются подготовкой к собору, значит, синод обязательно будет решать этот вопрос".

Кроме этого, Филарет отметил, что закончить все процедуры по получению томоса еще до нового года - это вполне реальный сценарий