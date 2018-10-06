События недели: версия читателей УНИАН – украино-венгерская битва дипломатов, матюкливый Барна и борьба за украинский язык

На уходящей неделе наши читатели следили за очередным этапом противостояния Будапешта с Киевом из-за выдачи венгерских паспортов на Закарпатье. В четверг, после долгих предупреждений, Украина все-таки объявила консула Венгрии в закарпатском Берегово персоной нон-грата. Теперь он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов, то есть, максимум, в воскресенье. В украинском МИД также надеются, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов в отношении Украины.

Этот шаг не стал неожиданным ни для кого, поскольку Украина неоднократно предупреждала о вероятности такой реакции, и даже давала шанс Будапешту самому отозвать оскандалившегося дипломата. Стоит отметить, что основной причиной конфликта стал не сам факт выдачи паспорта. Все же, у консулов есть право выдать новый паспорт гражданину Венгрии, а те закарпатцы, которые его получали, уже, по сути, признаны Будапештом своими подданными. Украинские консулы в других странах тоже могут такое делать для украинцев. Основное недовольство Киева вызвала рекомендация консула не уведомлять украинские власти о получении иностранного гражданства. А вот это уже является прямым нарушением украинского законодательства со стороны иностранного дипломата.

Тем не менее, популистское правительство Венгрии, успевшее повздорить со многими союзниками (наверное, кроме Путина), не прислушалось к просьбе Украины и получило жесткую дипломатическую меру в виде высылки консула. Сразу после этого Венгрия, как и обещала, сделала ответный шаг, и выслала со своей территории украинского консула, снабдив это комментарием, что «Украина продолжает обострять конфликт».

Павел Климкин тут же заявил, что считает реакцию Венгрии фундаментально неадекватной. «Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем, как и положено дипломатам», - сказал глава МИД Украины.

Справедливости ради стоит отметить, что Венгрия всего лишь использовала принятый в дипломатии принцип взаимности - Будапешт зеркально отреагировал на принятые Киевом меры. И в этом тоже нет ничего необычного, так поступают практически все страны в подобных случаях, независимо от того, кто больше прав.

Пока дипломаты обеих стран обменивались «любезностями», глава венгерского МИДа Петер Сийярто попал в базу сайта «Миротворец» из-за «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины». В Будапеште в ответ на это назвали сайт «Миротворец» «экстремистским» и обвинили государство Украина в причастности к «антивенгерским выступлениям». А само попадание в базу этого сайта связали с… критикой президента Украины Петра Порошенко.

Сам Порошенко, комментируя историю с выдачей венгерских паспортов, заявил, что требует уважения к суверенитету Украины так же, как Украина уважает суверенитет других государств. «Моя позиция как президента - я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были - на востоке, на западе... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы чтим и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине», - подчеркнул Порошенко.

Ведь в украинском МИД небеспочвенно опасаются, что ситуацию с выдачей украинцам венгерских паспортов будет использовать Россия для дестабилизации Закарпатья и Украины в целом.

Тем временем, западные партнеры Украины призвали Будапешт перестать шантажировать Украину перспективами европейской и евроатлантической интеграции. Так, посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон призвала Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству Альянса с Украиной. По ее словам, она надеется, что «Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия относительно закона об образовании, а потом присоединится к нам в НАТО, чтобы помогать Украине всеми способами сохранить ее суверенную территорию и стабилизировать ее демократию». Надеется на урегулирование Венгрией и Украиной двусторонних разногласий, влияющих на блокирование Будапештом интеграционного пути Киева на сближение с НАТО, и генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Взаимной высылкой дипломатов Киев и Будапешт завершили лишь очередную главу разразившегося противостояния, однако развязка самой истории еще впереди.

Также на этой неделе произошло из ряда вон выходящее событие. Народный избранник Олег Барна, то ли возомнив себя «большой шишкой», то ли решив просто «хайпануть», послал на три буквы журналиста прямо в Верховной Раде. А вывел из себя этого «неприкасаемого» простой, но очень правильный вопрос о кнопкодавстве, в котором этот самый Барна был уличен в тот же день. «Вам не стыдно кнопкодавить? Я видел, как вы кнопкодавили. Почему вы так поступили?», - спросил у него журналист в кулуарах Рады. В ответ Барна сказал: «Ты какого х**на ко мне подошел? На х*й пошел, бегом, пи****с, бл**ь!».

Это не первый скандал с этим нардепом. То он подерется с кем-то, то Яценюка за причинное место подержит, то трамвай снесет с рельсов на перекрестке, нанеся ущерб собственности киевлян. Любопытно, что Олег Барна пришел в парламент из школы, где был учителем физики. Интересно, детям и их родителям на неудобные вопросы он также смело отвечал, или «испортился» уже в Верховной Раде? Может, этот учитель просто пересмотрел фильмов, например, где учитель истории стал президентом после известной гневной тирады в адрес политиков?

Кстати, актер, сыгравший главного героя этого сериала, Владимир Зеленский уж точно не оценил потуги Барны стать похожим на его героя «Василия Голобородько» в «Слуге народа», и в ответ на нецензурные высказывания нардепа запустил флешмоб #ідітьуср**у. К акции присоединились артист «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой, гендиректор «1+1 Media» Александр Ткаченко и другие представители СМИ, шоу-бизнеса, а также обычные граждане.

Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Виктория Сюмар извинилась перед всеми журналистами за «отвратительное поведение» своего коллеги по парламенту. А регламентный комитет Верховной Рады вызвал Барну на свое заседание в понедельник.

На этом, пожалуй, все. Судя по реакции, а, точнее, ее отсутствию, фракция БПП считает поступок Барны или нормальным, или таким, на который не следует даже обращать внимания. Не был замечен в попытке хотя бы просто извиниться за действия нардепа и глава парламента. С критикой в адрес Барны выступили только некоторые парламентарии. К примеру, Мустафа Найем намекнул, что его коллега по фракции после этого инцидента должен покинуть ряды БПП. Впрочем, сам Барна не видит в своем поступке ничего плохого.

А плохого в его действиях достаточно. Помимо нецензурщины, народный избранник занимался кнопкодавством. Точно таким же, против которого так рьяно боролись его коллеги по фракции, да и коалиции в парламенте. Помните, как при президентстве Януковича тогдашние оппозиционеры ругались с тогдашними «регионалами» из-за кнопкодавства? И обещали своим избирателям так не делать? А теперь получается, что БПП и их союзники решили вернуться к старым практикам «Партии Регионов». Барне в таком случае стоит попробовать себя в роли Чечетова – он уже показал, что умеет хамить, осталось подучить искусство депутатского дирижирования – и все.

А пока Барна «объяснялся» с журналистами, Верховная Рада наголосовала в первом чтении проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д) – документ поддержала 261 депутатская карточка.

Этот документ определяет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык, а также предусматривает уголовную ответственность за публичное пренебрежение или унижение государственного языка. Такие действия будут караться штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Штрафовать на крупные суммы будут и за нарушения в применении государственного языка в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, электронных информационных систем, информации для общего ознакомления, публичных мероприятий, технической и проектной документации, рекламы, здравоохранения, юридических услуг, спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, транспорта. Также, согласно законопроекту, печатные средства массовой информации в Украине издаются на государственном языке. При этом допускается издание печатных СМИ в двух или более языковых версиях, одна из которых - на государственном языке.

Действие этого законопроекта не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов. При этом из текста законопроекта исключены нормы, которыми предполагалось существование языковых инспекторов.

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И хотя документ прошел только первое чтение, он уже породил волну истерики и критики. Многие начали возмущаться, почему за них решают, на каком языке им вести свой частный бизнес. Но давать какие-либо оценки документу пока еще рано – ко второму чтению в него могут «пропихнуть» буквально все, что душе депутатской угодно, вплоть до введения цензуры или других диктаторских норм, с которыми нынешние властьимущие активно боролись, будучи в оппозиции во времена правления «регионалов».

Тем не менее, уже сейчас можно говорить, что этот законопроект ближе к выборам все-таки будет принят парламентом в том или ином виде, поскольку к нему есть интерес как у крупнейших парламентских сил, так и более мелких.

Языковой вопрос в Украине всегда был поводом для сталкивания лбами украинцев, и обычно его поднимали или перед выборами (а скоро 2019 год, помните?), или же, когда нужно было отвлечь внимание народа от чего-то другого (типичный прием шулеров). Сопоставив эти факторы, можно предположить, что спекуляции вокруг языкового вопроса все-таки будут.

На этой неделе состоялось также еще одно знаковое событие. Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Резолюция осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Сенат также признает выводы Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине, принятые 22 апреля далекого 1988 года о том, что «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид украинского народа».

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Сенат Соединенных Штатов Америки за принятие резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Также Порошенко призвал страны ЕС последовать примеру США и признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида украинского народа.

На уходящей неделе также произошли события, которые не вызвали значительного интереса у наших читателей. Одним из таких стал очередной провал российских шпионов в мире.

Сначала в Национальном центре кибербезопасности Великобритании заявили, что российская разведка причастна к ряду кибератак по всему миру, в том числе на территории России и Украины. Сообщалось, что ГРУ совершало кибератаки под разными именами, включая Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team. Говорится, что ГРУ «почти наверняка ответственно» за ряд серьезных атак на разные страны, включая США, Великобританию, Украину и саму Россию. Среди них был взлом Демократического национального комитета в 2016 году. В 2017 году BadRabbit нарушил работу киевского метро, одесского аэропорта, Центрального Банка России и двух российских СМИ, говорится в заявлении. Кроме того, ГРУ обвиняют во взломе Всемирного антидопингового агентства, что привело к утечке медицинских записей спортсменов.

Практически в тот же день правоохранительные органы Нидерландов назвали имена и выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) в апреле этого года. Четверо идентифицированных нидерландскими правоохранителями подозреваемых имели при себе дипломатические паспорта. Среди них были IT-специалисты и агенты поддержки. В частности, кибератаку против ОЗХО готовили Алексей Моренец 1997 года рождения, Евгений Серебряков (1981), Олег Сотников (1972) и Алексей Минин (1972).

В России на обвинения Нидерландов успели отреагировать достаточно стандартно, назвав их «очередной глупостью» и добавив, что «никаких атак не было и быть не может».

И тут к делу подключился Минюст США, который обвинил семерых сотрудников ГРУ в кибератаках и незаконном сборе данных. В сообщении Минюста указаны имена обвиняемых: это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин. Более того, трое из семи обвиняемых (Бадин, Малышев и Ермаков) ранее фигурировали в списке 12 сотрудников ГРУ, обвиненных США во вмешательстве в американские выборы.

В частности, российские сотрудники ГРУ стоят за кибератаками на WADA, ФИФА, Спортивный арбитражный суд и антидопинговое агентство США USADA, ведущую электротехническую компанию Westinghouse Electric Corp. Мотивом для кибератак, в частности, на WADA, Минюст США называет месть за антидопинговое расследование против России.

Присоединились к обвинениям разведки Минобороны России в кибератаках также Канада, Германия, Австралия.

Кстати, исследовательская группа Bellingcat нашла анкету на российском сайте знакомств высланного из Нидерландов сотрудника ГРУ Алексея Моренца. Журналисты выяснили, что фото в профиле россиянина вероятно сделано примерно за 650 метров от здания ГРУ РФ. Более того, журналисты выяснили, что на адрес войсковой части №26165 (подразделение ГРУ, связанное с хакерскими атаками) зарегистрированы автомобили 305 сотрудников, среди которых и выявленный европейскими спецслужбами ГРУшник Алексей Моренец. В относительно легкодоступной базе российской ГИБДД эти сотрудники указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами, многие — с указанием этой войсковой части как места работы.

Единственное, что сейчас может утешать Алексея Моренца, это то, что он оказался не первым, кого «спалили». Более известным остается Чепига-«Боширов», о котором на этой неделе продолжали всплывать интересные детали.

Помните, как еще на минувшей неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверял, что президент РФ не награждал Анатолия Чепигу званием «герой России»? Так вот, Путин может и не награждал, но звание «героя» у Чепиги все-таки есть – об этом свидетельствует его фото, которое нашли на доске награжденных званием героя России среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).

Выяснилось, что еще в июле 2014 года на стенде с героями России в ДВОКУ фотографии Чепиги не было, однако на снимках, сделанных в 2016 году, она уже появилась.

Более того, имя и инициалы Чепиги, как видно на многочисленных фотографиях памятника маршалу Рокоссовскому на территории ДВОКУ, выбиты на установленных рядом с памятником плитах, где перечислены все выпускники вуза, ставшие героями СССР или России.

Ну, а пока журналисты с легкостью раскрывают российских «Джеймсов Бондов» (не в обиду известному персонажу и его поклонникам), президент России Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля, отравление которого провалил Чепига, «подонком» и предателем. События вокруг российских разведчиков и шпионов развиваются так стремительно, что остается только ждать новых интересных подробностей.

Также читатели УНИАН не прониклись долгожданным обновлением состава Центральной избирательной комиссии. Если быть точным, то сам состав ЦИК был обновлен еще 20 сентября, а вот сегодня новые его члены были приведены к присяге на заседании Верховной Рады. Кроме того, в пятницу состоялось еще и первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии. На нем были рассмотрены вопросы избрания председателя комиссии, двух его заместителей и секретаря комиссии.

Главой ЦИК избрана Татьяна Слипачук, которую выдвинула фракция «Воля народа». Заместителями председателя ЦИК избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК стала Наталья Бернацкая.

Впрочем, первое же заседание обновленного ЦИК не обошлось без скандалов: в общественном движении «ОПОРА» заявили, что заседание проходило за «закрытыми дверьми», без журналистов и общественности. Как новые члены Центризбиркома будут работать в дальнейшем и считать голоса украинцев? Хотелось бы, чтобы не в таком закрытом режиме, как проводились выборы нового руководства ЦИК.

Также на этой неделе завершилась 4-месячная эпопея с голодовкой украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

Глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки, которую он соблюдал с 14 мая. Российские чиновники утверждают, что прекратить голодовку Сенцова уговаривали адвокаты, врачи и родные. «Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», - сказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Позже информацию о прекращении голодовки подтвердила и украинский омбудсмен Людмила Денисова, отметив, что такое решение свидетельствует о критическом состоянии украинского режиссера, «практически за чертой». При этом она отметила, что выход из голодовки - процесс еще сложнее и страшнее, чем сама голодовка.

В заявлении, которое передал Олег Сенцов через своего адвоката Дмитрия Динзе, украинский политзаключенный отметил, что вынужден прекратить голодовку с 6 октября в связи с критическим состоянием здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах. Сенцов поблагодарил всех, кто его поддерживал на протяжении этих 145 дней голодовки, а также попросил прощения, констатировав, что его цель так и не была достигнута. Кремль так не сделал ни единого шага для освобождения украинских граждан, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах и колониях.

На протяжении всех 145 дней голодовки Олега Сенцова российская сторона утверждала, что состояние здоровья режиссера удовлетворительное. Однако родственники и знакомые политзаключенного утверждали, что в письмах Сенцов неоднократно жаловался на здоровье. Это подтверждал и адвокат режиссера, который регулярно с ним видится.

Как дальше сложиться судьба Сенцова, за которой следит весь мир, пока трудно сказать, но то, что Россия не отпустит его просто так, мировая общественность будет и дальше с глубокой озабоченностью просить Москву сжалиться над ним, а Украина – требовать освобождения своих граждан, можно не сомневаться.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий