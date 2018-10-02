"На х*й пошел": нардеп Барна обматерил пристыдившего его журналиста (видео)

Нардепу Олегу Барне, видимо, не понравился вопрос о кнопкодавстве.

Народный депутат от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса о кнопкодавстве.

Соответствующее видео Колтунов опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Вам не стыдно кнопкодавить? Я видел, как вы кнопкодавили. Почему вы так поступили?", - спросил у него журналист в кулуарах Рады.

В ответ Барна сказал: "Ты какого х**на ко мне подошел? На х*й пошел, бегом, пи****с, бл**ь!".

"Ты что, нетрадиционной ориентации?", - добавил нардеп.

Ранее депутаты Верховной Рады побили предыдущий рекорд по количеству зафиксированных за месяц кнопкодавств.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Барна подошел к трибуне и подал Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из «БПП».