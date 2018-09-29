"Мы требуем уважения к Украине": Порошенко прокомментировал выдачу венгерских паспортов на Закарпатье

Президент Петро Порошенко подчеркнул, что защищает украинцев и суверенитет государства.

Президент Петр Порошенко требует уважения к суверенитету Украины так же, как Украина уважает суверенитет других государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Президент напомнил, что с заявлением о выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов выступило Министерство иностранных дел Украины.

«Я полностью разделяю каждую букву, сказанную МИД», - отметил он.

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«Моя позиция как президента - я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были - на востоке, на западе... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы чтим и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором зафиксирована выдача украинцам венгерских паспортов.

Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. Он отметил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также министр намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегового, и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

26 сентября Климкин и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в Нью-Йорке, но не согласовали общую позицию относительно предоставления венгерского гражданства гражданам Украины в Закарпатской области. Климкин вновь предложил венгерскому коллеге в ближайшие дни отозвать венгерского консула из Берегового, иначе Украина его выдворит.

По факту выдачи украинцам венгерских паспортов Управление СБУ в Закарпатской области открыло уголовное производство по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).