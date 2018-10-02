Россия будет использовать ситуацию с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье для дестабилизации Украины - Климкин

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев будет действовать с Венгрией вежливо, но очень жестко и последовательно.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия будет использовать ситуацию с выдачей украинцам венгерских паспортов на Закарпатье для дестабилизации этого региона и Украины в целом.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в видеообращении, опубликованном на его персональной странице в соцсети Facebook.

«Если бы того видео (с выдачей украинцам венгерских паспортов на Закарпатье - УНИАН) не было, его, наверное, нужно было бы придумать. Мы начали реальную общественную дискуссию, но мне очень хотелось бы, чтобы она не фокусировалась на событиях только в консульстве. Мы уже это проехали, с этим все понятно», - отметил он.

По словам Климкина, он изложил венгерскому коллеге свою аргументацию - венгерская сторона нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях.

«По определению никто не имеет скрывать факт обретения новых прав и обязанностей», - отметил министр.

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«Я предложил министру иностранных дел Венгрии отозвать этого консула, если этого не будет сделано на этой неделе, соответственно, отправим ноту венгерской стороне о его высылке именно на этой неделе», - подчеркнул он.

«Но, давайте, посмотрим на главное. А главное - это то, что Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации нашей (страны - УНИАН) в целом, для дестабилизации Закарпатья. Вы помните эти случаи поджогов, которые были организованы ФСБ из Приднестровья, будут и другие», - убежден Климкин.

Он считает, что действия России не в интересах венгров Закарпатья, не в интересах Венгрии.

Глава украинского МИД предостерегает всех от «наездов» и травли венгров Закарпатья. «Наоборот - должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу и действовать очень последовательно», - отметил он.

«Будем действовать с Венгрией вежливо, но очень жестко и последовательно», - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, недавно в интернете появилось видео, как украинцам выдают венгерские паспорта с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Климкин тогда заявил, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто высказался с угрозами прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.