Глава МИД Венгрии Сийярто пополнил базу "Миротворца"

Политик попал в базу из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины", отмечено на сайте центра.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в список Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец". Читайте также"Мы требуем уважения к Украине": Порошенко прокомментировал выдачу венгерских паспортов на Закарпатье Политик попал в базу из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины", отмечено на сайте центра. "Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженного нападения на Украину. Вмешательство во внутренние дела страны, разжигание и поддержка сепаратистских настроений, участие в организации провокации", – отмечено на сайте.

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