"Реакция Венгрии абсолютно неадекватна": Климкин прокомментировал высылку украинского консула в Будапеште

Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште. Министр иностранных дел пообещал устроить украинского дипломата в Представительстве МИД в Ужгороде.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает фундаментально неадекватной реакцию Венгрии на объявление персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегово.

Об этом глава украинского МИД написал в Facebook.

"Реакция Венгрии абсолютно и фундаментально неадекватна. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем как и положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление", - отметил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

В ответ на это Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.

Недавно в интернете появилось видео, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов.