Сенцов прекратил голодовку - российские тюремщики

Директор ФСИН уверяет, что для Сенцова уже разработана диета для выхода из голодовки.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с 14 мая.

Об окончании голодовки Олега Сенцова сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, передает "Интерфакс".

"Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки", - сказал Максименко.

Он также отметил, что прекратить голодовку его уговаривали адвокаты, врачи и родные.

"Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", - добавил Максименко.

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Также информацию о завершении голодовки подтвердил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, сообщает ТАСС.

"Я связался с руководством ФСИН, мне сообщили, что Сенцов сегодня прекратил голодовку. Он сегодня работает с адвокатами и в их присутствии подписал заявление о прекращении голодовки", - сказал Федотов.

Вместе с тем, подтверждения этой информации от сестры или адвоката Сенцова пока нет.

Осуждение Сенцова

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта. Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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Состояние здоровья Сенцова во время голодовки

На протяжении всех 145 дней голодовки Олега Сенцова российская сторона утверждала, что состояние здоровья режиссера удовлетворительное. Представителей и врачей украинской стороны к режиссеру не пускали.

Однако родственники и знакомые политзаключенного утверждали, что в письмах Сенцов неоднократно жаловался на здоровье. Это подтверждал и адвокат режиссера, который регулярно с ним видится.

28 августа знакомая режиссера процитировала его письмо, в котором он пишет: "Чтобы понять про мое самочувствие загугли: дистрофия, анемия, гипоксия".

В письме к активисту Алексею Гриценко Сенцов написал, что похудел до 72 килограмм.

10 сентября сестра Сенцова Наталья Каплан также процитировала письмо режиссера, в котором он пишет, что у него из-за недостатка кислорода начали неметь конечности.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову провели «коррекцию лечения», заверили в пресс-службе.

Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера. В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российская сторона утверждает, что состояние здоровья Сенцова стабильное, но официального заключения консилиума врачей не предоставляет.

Попытки украинской стороны посетить украинского политзаключенного Сенцова

9 июня во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились, что омбудсмены Украины и России Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, однако ее не пустили. Омбудсмен РФ Москалькова, заявила, что Денисова поехала к Сенцову "по собственной инициативе" и ни с кем это не согласовала.

Повторно Денисова пыталась попасть к Сенцову 28 июня уже вместе с Москальковой. Однако российский омбудсмен проехала мимо Денисовой на территорию тюрьмы, оставив ее за воротами.

После этого Денисова пыталась добиться видеоконференции или хотя бы фото голодающего режиссера, чтобы удостовериться, что с ним все хорошо, но все безрезультатно.

Только 9 августа украинский омбудсмен получила фото Сенцова из колонии.