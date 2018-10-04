Россия традиционно отреагировала на обвинения Нидерландов: никаких атак не было

Хакерских атак на ОЗХО со стороны России не было, утверждают в МИД РФ.

В России отреагировали на обвинения Нидерландов о попытке РФ провести хакерскую атаку на Организацию по запрету химического оружия.

Источник в МИД России назвал "очередной глупостью" обвинения, передает "РИА Новости".

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"Никаких атак не было и быть не может. Это (обвинения — ред.) не имеет никакого отношения ни к Конвенции по запрещению химического оружия, ни к организации. Это имеет отношение к общей, дошедшей до предела, мракобесной политике со стороны некоторых государств Запада", — сказал источник СМИ.

"Мы входим во все структуры организации, зачем нам взламывать? У нас есть доступ, вся сеть открыта для нас", — добавил он.

Ранее правоохранительные органы Нидерландов выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) в апреле этого года.

Операция российского ГРУ, как предполагается, была нацелена на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге.

Четверо идентифицированных нидерландскими правоохранителями подозреваемых имели при себе дипломатические паспорта. Среди них были IT-специалисты и агенты поддержки.