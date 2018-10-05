"Ему сказали, что из него овощ сделают": адвокат Сенцова рассказал, почему режиссер прекратил голодовку

Сенцов хотел продолжить голодовку, однако ему пригрозили принудительным кормлением и физической силой.

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что украинский политзаключенный и режиссер прекратил голодовку, потому что из него угрожали "сделать овощ" и обещали принудительное кормление.

Об этом адвокат рассказал в интервью "Медузе".

"Ему дали время подумать. Если он не уйдет с голодовки с завтрашнего дня, то будет осуществлено принудительное кормление — его вывезут в реанимацию, там прикуют к кровати, вставят трубку и будут принудительно кормить", - заявил Динзе.

Он добавил, что из Сенцова также обещали сделать овощ – "это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту".

"Они [и сейчас] считают, что он уже неспособен отдавать отчет своим действиям, что голодовка перешла в стадию, когда наступила точка невозврата. То есть неизвестно, как он выйдет из голодовки — 50 на 50", - пояснил адвокат.

Читайте такжеМИД требует от России допустить к Сенцову консула и врачей

Он отметил, что Европейский суд по правам человека, когда вмешался в голодовку Олега Сенцова, указал российской стороне, что принудительное кормление приравнивается к пыткам - и предостерег от этого. "Но разве когда-то российскую сторону что-то останавливало, если они захотят что-то сделать?", - отметил Динзе.

Сенцов хотел продолжить голодовку. "Если бы ему не пригрозили принудительным кормлением, физической силой и тем, что из него будут делать овощ, он бы продолжил голодовку. Я так понимаю, что намерения врачей лабытнанговской больницы были достаточно серьезными", - пояснил адвокат.

Как сообщалось, Олег Сенцов, осужденный за терроризм и отбывающий наказание в ямальской колонии, сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую он держал более 140 дней.

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.