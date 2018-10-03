Венгрия пообещала немедленный зеркальный ответ на высылку консула из Берегово
Если Украина выдворит венгерского консула из Берегово, МИД Венгрии немедленно вышлет из страны консула Украины.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, трансляция выступления велась на сайте МИД РФ, передает "Европейская правда".
Сийярто подчеркнул, что венгерский консул в Берегово не нарушил ни венгерские, ни украинские, ни международные законы, поэтому у него нет причин отзывать консула.
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"Если МИД Украины или кто-то в Киеве примет решение, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины. Сразу", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что МИД Украины в четверг, 4 октября, передаст Венгрии ноту, что венгерский консул в Берегово должен выехать из Украины.
Также Будапешту будет предложено провести консультации относительно нарушения Венгрией Венской конвенции о консульских отношениях при выдаче венгерских паспортов украинским гражданам и сокрытии этого.