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Венгрия пообещала немедленный зеркальный ответ на высылку консула из Берегово

20:25, 03 октября 2018
Политика
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МИД Украины в четверг передаст Будапешту ноту / фото news.church.ua

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, трансляция выступления велась на сайте МИД РФ, передает "Европейская правда".

Сийярто подчеркнул, что венгерский консул в Берегово не нарушил ни венгерские, ни украинские, ни международные законы, поэтому у него нет причин отзывать консула.

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"Если МИД Украины или кто-то в Киеве примет решение, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины. Сразу", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что МИД Украины в четверг, 4 октября, передаст Венгрии ноту, что венгерский консул в Берегово должен выехать из Украины.

Также Будапешту будет предложено провести консультации относительно нарушения Венгрией Венской конвенции о консульских отношениях при выдаче венгерских паспортов украинским гражданам и сокрытии этого.

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Теги: #Венгрия#консул#паспорта