В Венгрии внесение Сийярто в базу «Миротворца» связали с критикой Порошенко

В МИД Венгрии заявили, что украинская власть стремится использовать венгерскую громаду Закарпатья в собственных интересах.

К «антивенгерским выступлениям» в Украине причастно государство, и свидетельством этому является включение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в перечень врагов Украины после критики президента Украины Петра Порошенко.

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Как сообщается на сайте МИД Венгрии, такое заявление сделал представитель министерства Тамаш Менцер. Украинский сайт "Миротворец" в венгерском ведомстве называют «экстремистским».

«Но венгерского министра иностранных дел нельзя запугать, и венгры Закарпатья могут, конечно, продолжать рассчитывать на Петера Сийярто и его твердую, безусловную и решительную поддержку», - указано в заявлении венгерского МИД.

Отмечается, что претензии в адрес Сийярто, обнародованные на сайте «Миротворец», не соответствуют действительности – он не угрожал Украине военной интервенцией.

«Ничего подобного не было, однако министр поддерживает все свои предыдущие претензии, в частности тот факт, что действующий президент Украины и правительственные силы пытаются получить поддержку и голоса, подыгрывая экстремистским настроениям», - указано в заявлении.

Утверждается, что украинская власть использует для этого венгерскую громаду, что правительство Венгрии считает неприемлемым.

МИД Венгрии также обвинило украинские спецслужбы в проведении спецоперации против Консульства Венгрии в Береговом, которая «нарушила все писаные и неписаные дипломатические правила».

Ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных проекта "Миротворец». Политик попал в базу из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится на сайте центра.

Как сообщал УНИАН, в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Инцидент привел к очередному обострению в отношениях между Украиной и Венгрией.