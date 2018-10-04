Порошенко призвал ЕС признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Сегодня Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Президент Петр Порошенко призвал страны ЕС признать Голодомор в Украине 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

"Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом говорил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком", - написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Читайте такжеПорошенко призвал страны ООН почтить 85-ю годовщину Голодомора в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, Сенат США признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В резолюции также осуждены систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. В документе выражаются глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Порошенко поблагодарил Сенат США за принятие резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и отметил, что принятие резолюции является еще одним свидетельством стратегического партнерства между странами.