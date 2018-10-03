Регламентный комитет Рады вызвал Барну из-за мата в адрес журналиста

Народный депутат от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса о кнопкодавстве.

Регламентный комитет Верховной Рады вызвал на свое заседание народного депутата Олега Барну из-за нецензурных высказываний в адрес журналиста.

Об этом сообщает в Twitter общественная инициатива «Честно». «Регламентный комитет Верховной Рады вызывает нардепа-мажоритарщика Олега Барну на заседание в понедельник, чтобы рассмотреть его нецензурную брань в отношении журналиста «1+1», - говорится в сообщении.

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Как известно, 2 октября Барна нецензурно высказался в адрес журналиста Игоря Колтунова после вопроса о "кнопкодавстве" во время голосования в парламенте. Соответствующее видео журналист опубликовал в Facebook.

Колтунов спросил Барну в кулуарах Верховной Рады: "Олег, вам не стыдно "кнопкодавить"? Я видел, как вы "кнопкодавили". Почему вы так поступили?".

В ответ Барна сказал: "Какого хрена ты ко мне подошел? На х ** пошел бегом, пед ** ла!"

На уточнение журналиста, почему депутат так пренебрежительно общается, Барна спросил: "Ты что, нетрадиционной ориентации?", после чего зашел в зал парламента.