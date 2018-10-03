Путин назвал Скрипаля "подонком" и "предателем родины"

В Великобритании основную ответственность за отравление Скрипалей возлагают именно на Путина.

Президент России Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля, пострадавшего от отравления российскими спецслужбами, "подонком" и предателем.

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"Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль - чуть ли не правозащитник. Он просто шпион, предатель родины", - цитирует ТАСС заявление российского лидера на заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Он просто подонок, вот и все", - заключил Путин.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

В Кремле, в свою очередь, утверждают, что Петров и Боширов - гражданские лица.