Сегодня в Верховной Раде новоизбранные члены ЦИК примут присягу (трансляция)

Также сегодня традиционно состоится Час вопросов к правительству.

Сегодня, 5 октября, в Верховной Раде Украины состоится принятие присяги новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос стоит первым в повестке дня, а после него должен состояться Час вопросов к правительству.

Традиционно после общения с правительством планируется огласить депутатские запросы.

Также в сегодняшней повестке дня - один законопроект и один проект постановления. Они касаются спортивного мастерства молодежи и именных стипендий парламента.

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В то же время, как известно, уже очень долгое время законопроекты по пятницам, хотя и предусмотрены к рассмотрению повесткой дня, однако не рассматриваются.

Также сегодня депутаты будут выступать с трибуны по различным вопросам.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада назначила на должности 14 членов ЦИК: Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову (народный депутат от "Народного фронта"), Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяну Юзькову (народный депутат от Радикальной партии).

4 октября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия избранных членами ЦИК депутатов Ефремовой и Юзьковой. За соответствующее постановление в отношении Ефремовой (№ 9159) проголосовали 268 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале, а за постановление в отношении Юзьковой (№ 9160) - 258 из 331 депутата.