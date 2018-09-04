Скандальный законопроект о блокировке сайтов отправят на доработку

Председатель комитета Александр Данченко отметил, что нормы законопроекта о закрытии информационных ресурсов без решения суда недемократические и могут привести к нарушениям права на свободу слова.

Комитет Верховной Рады по вопросам информатизации и связи рекомендовал парламенту отправить на доработку законопроект о блокировании сайтов без решения суда.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель комитета Александр Данченко отметил, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере" (регистрационный № 6688) нуждается в "серьезной доработке".

По его словам, предложения, содержащиеся в этом законопроекте, не согласуются с ныне действующим законодательством.

Председатель комитета отметил, что также этот законопроект не поддержали отраслевые объединения.

Данченко сказал, что нормы, содержащиеся в законопроекте о закрытии информационных ресурсов без решения суда, недемократические и могут привести к нарушениям права на свободу слова.

Комитет Верховной Рады по вопросам информатизации и связи не является профильным по рассмотрению данного законопроекта.

Профильный комитет - по вопросам национальной безопасности и обороны ранее принял решение рекомендовать парламенту по результатам рассмотрения в первом чтении принять проект закона № 6688 за основу, поручив Комитету по информатизации и связи доработать указанный законопроект с учетом замечаний и предложений субъектов права законодательной инициативы, выводов Европейского суда по правам человека, сделанных судом при рассмотрении жалоб против решений об ограничении доступа к информационным ресурсам.

Кроме профильного комитета, заключение по законопроекту должны предоставить семь комитетов парламента, среди которых был Комитет по вопросам информатизации и связи.

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Как известно, ряд журналистов и различных организаций заявили, что законопроект № 6688 нельзя принимать, поскольку его положения грозят ограничением свободы слова в Украине.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере (№6688).

Положения документа существенно расширяют возможности правоохранительных органов по блокированию интернет-ресурсов. Одной из главных норм законопроекта является блокирование веб-сайтов в досудебном порядке по решению следственного судьи.

В июле 2017 года законопроект №6688 парламент не включил в повестку дня сессии, поскольку не хватило голосов.

21 июня 2018 года законопроект №6688 был успешно внесен в повестку дня ВР для рассмотрения на текущей сессии.

В то же время представители интернет-сообщества Украины заявили, что принятие такого закона повлечет ряд негативных последствий, которые существенно ударят по уровню свободы в интернете, а также станет основанием для монополизации рынка предоставления услуг по доступу к Всемирной сети.