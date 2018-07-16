ФБР будет настаивать на экстрадиции 12 российских разведчиков - посол США в России

Россия и США не имеют договоренностей об экстрадиции, поэтому маловероятно, что Москва выдаст США подозреваемых для судебного преследования.

Федеральное бюро расследований и посольство США в России будут работать над экстрадицией 12 офицеров ГРУ РФ, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы.

Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в эфире телеканала NBC, передает УП.

При этом дипломат не уверен в том, что глава Белого дома Дональд Трамп поднимет этот вопрос на зсутричи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Хельсинки.

"Я не знаю, спросит он или нет. Это может быть частью повестки дня, частью их двусторонней встречи. Посмотрим", - сказал посол.

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Трамп прокомментировал обвинения в адрес 12 офицеров ГРУ относительно вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. На вопрос, намерен ли он просить у Путина их экстрадиции, президент США заявил: "Я не думал об этом".

"Возможно. ... Но, разумеется, я буду спрашивать его об этом. Но опять-таки, это было во времена администрации Обамы. Что бы они ни делали, это было при администрации Обамы", - заявил президент США.

УП отмечает, что у РФ и США нет договоренностей об экстрадиции, поэтому маловероятно, что Москва выдаст США подозреваемых для судебного преследования.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки 12 сотрудникам российской разведки выдвинули обвинения в совершении хакерских атак на ресурсы Демократической партии во время проведения президентской избирательной кампании в 2016 году.