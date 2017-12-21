Выносивший Яценюка Барна оказался фигурантом трех уголовных производств

Народный депутат Олег Барна из Тернопольской области (округ №167, Блок Петра Порошенко), был фигурантом трех уголовных производств, передает Украинская правда.

Общественное движение ЧЕСТНО, занимаясь поисками криминального прошлого нардепов, нашло в Судебном реестре уголовное дело №1-95/10, где Олега Барну обвиняют в нанесении побоев и причинении легкого телесного повреждения служебному лицу в связи с его служебной деятельностью (часть 2 статьи 350 УК Украины).

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По данным Судебного реестра, в марте 2010 года Олег Барна зашел в кабинет главы Чертковской районной государственной администрации Тараса Капусты. С ним и произошел конфликт.

Гусятинский районный суд признал виновным Барную и назначил ему три года ограничения свободы. Позже - после апелляции Барны - приговор суда был изменен на один год условно.

О еще двух случаях движению ЧЕСТНО Барна рассказал в комментарии. Один случай касался пощечины первому заместителю РГА Любомиру Хруставке в 2006 году. Второй случай произошел из-за невыплаты зарплаты. Впрочем, по словам нардепа, Комиссия областного совета установила, что зарплата не выплачивалась по вине казначейства.

В декабре 2015 года Барна во время выступления в Верховной Раде Арсения Яценюка, который тогда возглавлял правительство, подарил ему букет цветов, перевязанных черной траурной лентой, после чего подхватил его на руки и попытался вынести. Ему помешали другие нардепы, после чего завязалась драка.

Как сообщал УНИАН, ранее трем активистам объявили о подозрении в избиении Барны яйцами.