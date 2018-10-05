Шансы Сенцова выйти из голодовки оцениваются в 50 на 50% - адвокат

По данным адвоката, украинский политзаключенный находится в критическом состоянии.

Шансы украинского политзаключенного Олега Сенцова выйти из голодовки оцениваются в 50/50%.

Об рассказал его адвокат Дмитрий Динзе изданию Медуза.

По словам адвоката, существует большой риск, что Сенцов не выйдет из голодовки из-за "необратимых процессов" во внутренних органах. "Неизвестно, как он выйдет из голодовки - 50 на 50%", - сказал он.

По его данным, украинский политзаключенный находится в критическом состоянии. "У него под вопросом отказ правой почки, разложение печени. В связи с голодовкой у него развилась ишемия сердца", - рассказал адвокат.

Также Динзе добавил, что Сенцову было достаточно тяжело принимать решение о прекращении голодовки. "Потому что он человек стойкий и хотел, конечно, продолжать голодовку. С этим связаны его слова о том, что он просит у людей прощения [за то, что] не оправдал их надежды и не добился результата", - отметил адвокат.

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"Я еще хотел сказать, что ФСИН распространил разные версии [причин по которым, Сенцов прекратил голодовку] - они не соответствуют действительности. Якобы его уговаривали, и там сотрудник ФСИН присутствовал при написании какого-то заявления… Заявления еще в природе нет, оно завтра появится", - добавил Динзе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко сообщил, что Сенцов прекратит голодовку 6 октября, и обнародовал письмо политзаключенного.

В письме режиссер заявил, что у него критическое состояние здоровья, патологические изменения во внутренних органах и в ближайшее время к нему запланировано применение принудительного питания, поэтому он решил прекратить голодовку.

Сегодня МИД направило ноту РФ с требованием допустить к Сенцову украинских и иностранных врачей. Также МИД требует от России допустить к Сенцову консула.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

4 октября адвокат Сенцова Динзе сообщил об ухудшении состояния режиссера. По словам Динзе, у Сенцова развивалась гипоксия, а в случае ухудшения его состояния до критического его будут кормить принудительно.