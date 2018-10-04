СМИ нашли в открытом доступе данные более 300 ГРУшников, среди которых – высланные Нидерландами

В относительно легкодоступной базе российской ГИБДД эти сотрудники указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами.

На адрес войсковой части №26165 (подразделение ГРУ, связанное с хакерскими атаками) зарегистрированы автомобили 305 сотрудников, среди которых и выявленный европейскими спецслужбами ГРУшник Алексей Моренец.

Как удалось выяснить Bellingcat и The Insider, в относительно легкодоступной базе российской ГИБДД эти сотрудники указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами, многие — с указанием этой войсковой части как места работы.

«По сути это означает, что любой человек с доступом к базе ГИБДД (а это одна из самых доступных баз данных в России) может получить имена, паспортные данные и мобильные телефоны нескольких сотен сотрудников ГРУ. Причем не простых сотрудников, а служащих именно той самой войсковой части, которую обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет», – пишет Insider.

Сегодня, 4 октября, Нидерланды рассказали о четверых высланных в апреле сотрудниках ГРУ. По версии нидерландских властей, хакеры Евгений Серебряков и Алексей Моренец, а также оперативники Олег Сотников и Алексей Минин планировали атаковать ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия). Евгений Серебряков, предположительно, также участвовал в кибератаке на полицию и прокуратуру в Малайзии. Позднее Минюст США предъявил обвинения семерым сотрудникам ГРУ — четверым из доклада Нидерландов, а также еще троим, участвовавшим во вмешательстве в выборы президента США.

Другой выявленный западными спецслужбами ГРУшник Алексей Минин указывал в качестве своего адреса улицу Народного Ополчения, 50. Это Военная академия Министерства обороны РФ (она же в/ч 22177), также известная как «Консерватория ГРУ».