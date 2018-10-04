"На х*й пошел": Найем раскритиковал сквернословный инцидент Барны с журналистом в Раде (видео)

Найем заявил, что президентская фракция даже не извинилась за то, что Барна оскорбил журналиста.

Нардеп Мустафа Найем намекнул на то, что Олег Барна должен выйти из фракции после того, как он обматерил журналиста в Раде.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Найем напомнил, как в 2006 году удалось исключить из фракции "регионала" Олега Калашникова за нападки на журналистов.

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"Через двенадцать лет мы не можем дождаться от президентской фракции даже извинений за оскорбления журналиста Олегом Барной", - подчеркнул депутат.

"Это не мы стали слабее. Это они остались неизменными и продолжают деградировать. И именно поэтому они должны выйти из фракции и сложить мандат", - добавил Найем.

Как сообщал УНИАН, 2 октября народный депутат от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса о кнопкодавстве.

"Вам не стыдно кнопкодавить? Я видел, как вы кнопкодавили. Почему вы так поступили?", - спросил у него журналист в кулуарах Рады.

В ответ Барна сказал: "Ты какого х**на ко мне подошел? На х*й пошел, бегом, пи****с, бл**ь!". "Ты что, нетрадиционной ориентации?", - добавил нардеп.

Художественный руководитель "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский ответил на нецензурные высказывания Барны в адрес журналиста, запустив флешмоб #ідітьусраку.