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"На х*й пошел": Найем раскритиковал сквернословный инцидент Барны с журналистом в Раде (видео)

12:50, 04 октября 2018
Политика
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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Найем напомнил, как в 2006 году удалось исключить из фракции "регионала" Олега Калашникова за нападки на журналистов.

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"Через двенадцать лет мы не можем дождаться от президентской фракции даже извинений за оскорбления журналиста Олегом Барной", - подчеркнул депутат.

"Это не мы стали слабее. Это они остались неизменными и продолжают деградировать. И именно поэтому они должны выйти из фракции и сложить мандат", - добавил Найем.

Как сообщал УНИАН, 2 октября народный депутат от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса о кнопкодавстве.

"Вам не стыдно кнопкодавить? Я видел, как вы кнопкодавили. Почему вы так поступили?", - спросил у него журналист в кулуарах Рады.

В ответ Барна сказал: "Ты какого х**на ко мне подошел? На х*й пошел, бегом, пи****с, бл**ь!". "Ты что, нетрадиционной ориентации?", - добавил нардеп.

Художественный руководитель "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский ответил на нецензурные высказывания Барны в адрес журналиста, запустив флешмоб #ідітьусраку.

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Теги: #Рада#видео#журналист#Барна