"На х*й пошел": Найем раскритиковал сквернословный инцидент Барны с журналистом в Раде (видео)
Нардеп Мустафа Найем намекнул на то, что Олег Барна должен выйти из фракции после того, как он обматерил журналиста в Раде.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Найем напомнил, как в 2006 году удалось исключить из фракции "регионала" Олега Калашникова за нападки на журналистов.
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"Через двенадцать лет мы не можем дождаться от президентской фракции даже извинений за оскорбления журналиста Олегом Барной", - подчеркнул депутат.
"Это не мы стали слабее. Это они остались неизменными и продолжают деградировать. И именно поэтому они должны выйти из фракции и сложить мандат", - добавил Найем.
Как сообщал УНИАН, 2 октября народный депутат от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса о кнопкодавстве.
"Вам не стыдно кнопкодавить? Я видел, как вы кнопкодавили. Почему вы так поступили?", - спросил у него журналист в кулуарах Рады.
В ответ Барна сказал: "Ты какого х**на ко мне подошел? На х*й пошел, бегом, пи****с, бл**ь!". "Ты что, нетрадиционной ориентации?", - добавил нардеп.
Художественный руководитель "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский ответил на нецензурные высказывания Барны в адрес журналиста, запустив флешмоб #ідітьусраку.