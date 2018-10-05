"Прошу прощения у тех, кого я подвел": Сенцов прекращает голодовку с завтрашнего дня - заявление

"В самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается", - заявил Сенцов.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за терроризм и отбывающий наказание в ямальской колонии, сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую он держал более 140 дней.

Об этом он написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, передает "Новая газета".

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.

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145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

Слава Украине!

Олег Сенцов. 5.10.18»

Ранее сообщалось, что Сенцов в критическом состоянии.

ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.