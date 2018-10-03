Ответ нардепу Барне, обматерившему журналиста: Зеленский запустил флешмоб #ідітьусраку (видео)

Зеленский ответил на нецензурные высказывания Барны в адрес журналиста, запустив флешмоб.

Художественный руководитель "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский запустил в Facebook флешмоб #ідітьусраку. Это - ответ на нецензурные высказывания нардепа Олега Барны в адрес журналиста в стенах Рады.

"Справедливо, что я от всех медиа с ответным посланием, но на три буквы я не могу послать человека. Это просто неприлично. И потом, я думаю, что вы, ребята, все там не поместитесь. А вот мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место. Поэтому "ідіть у сраку", - обратился Зеленский к Барне.

Он также призвал украинцев, чтобы они поддержали этот челлендж. К акции уже присоединился артист "Студии Квартал 95" Евгений Кошевой, гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко и другие представители СМИ, шоу-бизнеса, а также обычные граждане.

Как сообщал УНИАН, 2 октября народный депутат от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса о кнопкодавстве.

"Вам не стыдно кнопкодавить? Я видел, как вы кнопкодавили. Почему вы так поступили?", - спросил у него журналист в кулуарах Рады.

В ответ Барна сказал: "Ты какого х**на ко мне подошел? На х*й пошел, бегом, пи****с, бл**ь!". "Ты что, нетрадиционной ориентации?", - добавил нардеп.