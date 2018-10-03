Ответ нардепу Барне, обматерившему журналиста: Зеленский запустил флешмоб #ідітьусраку (видео)
Художественный руководитель "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский запустил в Facebook флешмоб #ідітьусраку. Это - ответ на нецензурные высказывания нардепа Олега Барны в адрес журналиста в стенах Рады.
"Справедливо, что я от всех медиа с ответным посланием, но на три буквы я не могу послать человека. Это просто неприлично. И потом, я думаю, что вы, ребята, все там не поместитесь. А вот мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место. Поэтому "ідіть у сраку", - обратился Зеленский к Барне.
Он также призвал украинцев, чтобы они поддержали этот челлендж. К акции уже присоединился артист "Студии Квартал 95" Евгений Кошевой, гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко и другие представители СМИ, шоу-бизнеса, а также обычные граждане.
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Величезна повага журналісту @igorkoltunov #красавчік !!! На підтримку команди Вови ЗеленсЬкого, браво мужики @zelenskiy_official , Браво Женя @evgenii.koshevoi , Обожнюю та Браво нашій сміливій Олі @polyakovamusic та інші...👏 !! ° ° ° Я підтримую #challenge ,нас має бути багато! Набридло замовчувати !! ° ° ° @verkhovnaradaukrayini #ідітьусраку #депутат #народнийдепутат #верховнарада #політика #зеленський #українапонадусе #слово #слуганарода #стб #одинплюсодин #новийканал #слуганароду #furtick #одинплюсодин #толерантность #повага #полякова #кошевой
Как сообщал УНИАН, 2 октября народный депутат от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса о кнопкодавстве.
"Вам не стыдно кнопкодавить? Я видел, как вы кнопкодавили. Почему вы так поступили?", - спросил у него журналист в кулуарах Рады.
В ответ Барна сказал: "Ты какого х**на ко мне подошел? На х*й пошел, бегом, пи****с, бл**ь!". "Ты что, нетрадиционной ориентации?", - добавил нардеп.