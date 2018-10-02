США требуют от Венгрии не использовать НАТО для шантажа Украины

Посол США в НАТО выразила надежду, что Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия относительно закона об образовании.

Посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон повторила призыв к Венгрии прекратить препятствовать сотрудничеству Альянса с Украиной.

Во время телефонного брифинга в Брюсселе 2 октября Хатчисон комментировала проблемы в отношениях между Будапештом и Киевом, которые обострились за критику Венгрией нового закона об образовании, пишет Голос Америки.

“Мы далее призываем Венгрию не использовать двусторонние разногласия вопреки обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной”, - сказала посол.

Кэй Бэйли Хатчисон подчеркнула, что “для Украины, которая подвергается российской агрессии на своих границах, важно, чтобы мы помогали ей всеми возможными способами, чтобы сдержать российскую агрессию”.

Также посол выразила надежду, что “Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия относительно закона об образовании, а потом присоединится к нам в НАТО, чтобы помогать Украине всеми способами сохранить ее суверенную территорию и стабилизировать ее демократию”.

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Кэй Бэйли Хатчисон подчеркнула, что США являются лидером в НАТО и намерены оставаться лидером в трансатлантической организации, которая успешно гарантирует мир своим членам уже около 70 лет.

Как сообщал УНИАН, недавно в интернете появилось видео того, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Павел Климкин тогда заявил, что Украина может выслать венгерского консула из Берегового и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто высказался с угрозами прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Справка УНИАН.Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучения на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи.

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года.

29 мая Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу с целью наблюдения за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии относительно языков в образовании национальных меньшинств в Украине.