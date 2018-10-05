Сенцов написал заявление о прекращении голодовки - председатель совета по правам человека при президенте РФ

По словам Денисовой, сейчас украинец встречается со своим адвокатом в колонии Лабытнанги.

Председатель совета по правам человека при президенте Российской Федерации Михаил Федотов заверил уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, что украинский политзаключенный Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

Украинский омбудсмен отметила, что переговорила с советником президента РФ, председателем совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Он заявил, что располагает информацией от руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ о том, что Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки.

«Причины российский чиновник не знает», - отметила она.

По словам Денисовой, сейчас украинец встречается с адвокатом в колонии Лабытнанги.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-лейтенант Валерий Максименко заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

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18 сентября Верховная Рада приняла постановление №9040 об обращении к норвежскому Нобелевскому комитету относительно выдвижения кандидатуры Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующее заявление поддержали 245 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале. Лауреата Нобелевской премии мира 5 октября объявит норвежский Нобелевский комитет.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову провели «коррекцию лечения», заверили в пресс-службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российская сторона утверждает, что состояние здоровья Сенцова стабильное, но официального заключения консилиума врачей не предоставляет.

4 октября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что состояние украинского режиссера ухудшается, у него развивается гипоксия, а в случае ухудшения его состояния до критического, Сенцова будут кормить принудительно.