Сенцов написал заявление о прекращении голодовки - председатель совета по правам человека при президенте РФ
Председатель совета по правам человека при президенте Российской Федерации Михаил Федотов заверил уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, что украинский политзаключенный Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки.
Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
Украинский омбудсмен отметила, что переговорила с советником президента РФ, председателем совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Он заявил, что располагает информацией от руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ о том, что Олег Сенцов написал заявление об отказе от голодовки.
«Причины российский чиновник не знает», - отметила она.
По словам Денисовой, сейчас украинец встречается с адвокатом в колонии Лабытнанги.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-лейтенант Валерий Максименко заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.
Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.
Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.
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18 сентября Верховная Рада приняла постановление №9040 об обращении к норвежскому Нобелевскому комитету относительно выдвижения кандидатуры Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующее заявление поддержали 245 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале. Лауреата Нобелевской премии мира 5 октября объявит норвежский Нобелевский комитет.
28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову провели «коррекцию лечения», заверили в пресс-службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.
В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российская сторона утверждает, что состояние здоровья Сенцова стабильное, но официального заключения консилиума врачей не предоставляет.
4 октября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что состояние украинского режиссера ухудшается, у него развивается гипоксия, а в случае ухудшения его состояния до критического, Сенцова будут кормить принудительно.