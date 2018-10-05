ЦИК на закрытом заседании избрал нового главу

Заместителями председателя ЦИК стали Конопольский и Радченко, секретарем комиссии - Бернацкая.

Председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Слипачук.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

Сегодня состоялось первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии. На нем были рассмотрены вопросы избрания председателя комиссии, двух заместителей председателя комиссии и секретаря комиссии.

Согласно закону "О Центральной избирательной комиссии", председатель комиссии, заместители председателя комиссии и секретарь комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов комиссии.

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Председатель ЦИК внесла предложения по кандидатурам на должности своих заместителей и секретаря.

По итогам голосования заместителями председателя ЦИК избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК стала Наталья Бернацкая.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада назначила на должности 14 членов ЦИК.

Сегодня, 5 октября, новые члены ЦИК Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова приняли присягу в Верховной Раде.