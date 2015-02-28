Высказывания погибшего Чечетова: Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят

Предварительная версия смерти политика - самоубийство. Была найдена предсмертная записка, в которой мужчина попрощался с родными. Однако, следствие будет проверять версию возможного убийства Чечетова.

Редакция ТСН вспомнила самые известные и самые скандальные фразы одиозного политика, которого называли "дирижером диктаторских законов 16 января" и обвиняли в злоупотреблении властью.

Много интересного Чечетов говорил именно на тему "языкового закона": "Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах".

"Если Юлия Тимошенко согласится быть на политической пенсии и нянчить внуков, то тогда можно серьезно рассматривать вопрос не о повышении пенсионного возраста, а о его понижении", - отвечал в свое время политик на критику закона о повышении пенсионного возраста для женщин.

Также Чечетов часто комментировал действия коллег и работу правительства. "Парламент как какая-то забегаловка: по ночам водку пьют, варениками закусывают. Такого поношения парламента еще не было", - заявил Чечетов.

В интервью для Радио "Свобода" Чечетов говорил: "Оппозиция немного утихомирилась, она понимает, что надо работать на государство, что они уже и так по уши в дерьме".

О народе Украины одиозный политик тоже никогда не забывал.

"Да, люди стали больше пить. Но показатели выросли не потому, что в 2003-м пить хотелось меньше. Просто уровень жизни вырос, и теперь украинцы могут позволит себе больше спиртного", - сказал Чечетов, когда в 2013 били тревогу из-за увеличения потребления алкоголя украинцами.

Но известными "перлами" политика стали его комментарии до и во время Революции Достоинства на Євромайдане.

"Люди могут поговорить, рассказывать, но сейчас главная тема - это установка елки на Майдане", - считал Чечетов, когда его спросили о возможных акций протеста на Майдане Независимости за вступление в Евросоюз.

"Вот сейчас испоганили и испохабили, и крысы скоро там будут бегать по Майдану, а должны были приехать дети со всей Украины", - сокрушался политик сорванным Новым годом для "детей из разных регионов, разных областей", который абсолютно не осуждал действия правоохранителей во время избиения молодежи.

После разгона студентов в ночь на 30 ноября 2013 года Чечетов заявил, что "Вина тех, кто не давал установить елку, каток".

На известную фразу Чечетова "Политики украли у детей кусочек счастья. У детей из разных регионов, разных областей" в интервью для "Громадського.ТБ" была создана целая рэп-пародия.