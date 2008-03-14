В НУ-НС считают критической ситуацию в ЦИК и не исключают отставки

"Ситуация в Центральной избирательной комиссии действительно является критической и это может иметь достаточно негативные последствия как для общества в целом, так и для самой комиссии ", – сообщил сайту RAZOM член фракции "Наша Украина – Народная Самооборона" Юрий Ключковский, комментируя конфликт, который сложился между БЮТ и ЦИК.

"Мне лично не нравится закон об императивном мандате, но поскольку он действует – его необходимо выполнять ", – отметил он.

Относительно формирования состава ЦИК по партийному признаку, Юрий Ключковский отметил, что такое формирование отвечает действующему законодательству, при котором учитываются представления политических фракций, и в случае несогласия или неудовлетворенности такой системой, нужно менять сам закон.

В то же время он добавил, что следует помнить, что формирование действующего состава ЦИК происходило во время острого политического кризиса и является следствием определенного компромисса.

"Если ЦИК покажет свою неспособность работать, то не исключено, что Верховная Рада может выразить ей недоверие, а такое в практике уже было неоднократно", – отметил Ключковский.