В НУ-НС считают критической ситуацию в ЦИК и не исключают отставки
Позицию озвучил Ключковский
|Юрий Ключковский
"Мне лично не нравится закон об императивном мандате, но поскольку он действует – его необходимо выполнять ", – отметил он.
Относительно формирования состава ЦИК по партийному признаку, Юрий Ключковский отметил, что такое формирование отвечает действующему законодательству, при котором учитываются представления политических фракций, и в случае несогласия или неудовлетворенности такой системой, нужно менять сам закон.
В то же время он добавил, что следует помнить, что формирование действующего состава ЦИК происходило во время острого политического кризиса и является следствием определенного компромисса.
"Если ЦИК покажет свою неспособность работать, то не исключено, что Верховная Рада может выразить ей недоверие, а такое в практике уже было неоднократно", – отметил Ключковский.