Миссия ОБСЕ будет наблюдать сегодня за встречей представителей генштабов Украины и РФ в Луганске

Об этом УНИАН сообщила старший медиа-специалист пресс-отдела Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ирина Гудыма.

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"Наша команда сегодня в Луганске будет присутствовать на встрече и проводить наблюдение", - сообщила Ирина Гудыма, и подтвердила, что сегодня в Луганске состоится встреча представителей генеральных штабов Украины и России в рамках Объединенного центра по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня и контроля линии разграничения сторон в соответствии с минскими договоренностями.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря исполняющий обязанности спикера Генерального штаба вооруженных сил Владислав Селезнев заявил, что украинские военные и боевики планируют оформить протокол намерений о полном прекращении огня.