ОБСЕ: Военные Украины и РФ планируют совместный патруль вдоль контролируемых боевиками территорий на Донбассе



Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ 18 декабря в Дебальцево Донецкой области провели встречу с офицерами украинских и российских Вооруженных сил, которые работают в Объединенном (совместном) центре по контролю и координации наблюдения за соблюдением прекращения огня, а именно украинским генерал-майором Александром Розмазниным и российским генерал-майором Александром Вязниковым.

На встрече также присутствовали представители боевиков из террористических организаций ”Донецкой народной республики” и ”Луганской народной республики”.

”Украинский генерал-майор Розмазнин заявил, что все представители Объединенного (совместного) центра по контролю и координации будут полностью готовы, чтобы начать совместные патрули вдоль всех территорий, которые контролируются ”ДНР” и ”ЛНВ” до 28 декабря”, - сказано в сообщении.

Кроме этого, миссия ОБСЕ отмечает, что совместный украинско-российский центр по наблюдению за соблюдением огня уже полностью обеспечен необходимыми вещами, чтобы проводить совместный патруль на Донбассе. В этой связи отмечается, что осталось дождаться завершения внедрения в действие текущего соглашения о прекращении огня.

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Также отмечается, что в Донецке был создан один из офисов совместного украинско-российского центра. Наблюдатели ОБСЕ там встретились также с офицерами украинской и российской армий и представителями так называемой ”ДНР”. ”Они заявили, что в штабе Объединенного (совместного) центра по контролю и координации вместе решили превратить офис центра в Донецке в штаб сектора ”М”, который будет ответственным за осуществление контроля нарушений режима прекращения огня в данном секторе, который контролируется ”ДНР”, - сказано в сообщении.

Собеседники миссии заявили, что они планируют начать совместное патрулирование вдоль линии розмежевання со следующей недели.