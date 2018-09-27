Арьев: немцы сомневаются в необходимости возвращать Россию в ПАСЕ "любой ценой"

Председатель украинской делегации в ПАСЕ рассказал о важных переговорах с вновь назначенным уполномоченным МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и в офисе канцлера.

Германия хочет вернуть Россию в ПАСЕ, однако сомневается, что это нужно делать «любой ценой».

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев после встречи в Берлине с коллегами из Бундестага: председателями комитетов по вопросам ЕС и по правам человека, руководителями делегации в ПАСЕ от ХДС и социал-демократов, заместителем руководителя фракции ХДС, спикером ХДС по вопросам внешней политики.

«Важные разговоры с вновь назначенным уполномоченным МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в офисе канцлера и тому подобное. Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но имеют сомнения, любой ли ценой. То есть, все сложно, но не безнадежно. И сам факт такого количества встреч в условиях непростых политических событий в Берлине, которые сами депутаты называют землетрясением, свидетельствует о готовности слышать украинскую позицию. Продолжим диалог», – сообщил Арьев.