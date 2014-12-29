Минские договоренности не могут быть пересмотрены - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Впереди стоят задачи, не менее сложные, которые могут реализовать путем единства... Главное - на базе моего мирного плана, на базе минских договоренностей, превратить хрупкое перемирие, которое сегодня есть на востоке - в устойчивый, обеспеченный и длительный мир. Вернуть временно оккупированные территории под контроль украинской власти, восстановить на этих территориях украинский суверенитет. Еще раз подчеркиваю, что сделать можно это только на основе Минского протокола, где учтены все необходимые условия для того, чтобы это было осуществлено и режим прекращения огня, и немедленное освобождение всех заложников... Ключевое условие Минского протокола, которое очень быстро принесет мир в нашу страну, очень простое - перекрытие границ и вывод иностранных войск с нашей территории», - подчеркнул Порошенко.

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По словам президента, Украина четко и последовательно выполнила все обязательства, которые она взяла на себя, и никогда не пойдет на пересмотр минских договоренностей.

"И мы будем настаивать на их выполнении. Есть принцип международного права - договоренности должны выполняться. Мы требуем вывести войска из нашей страны. Насчет Астаны, то есть предварительные договоренности о встрече канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента РФ Владимира Путина и вашего покорного слуги. Но я не исключаю возможности возвращения к женевскому формату", - отметил Порошенко.

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

5 сентября в Минске состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы с участием экс-президента Украины Леонида Кучмы, посла РФ в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков "ДНР" Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы "ЛНР" Игоря Плотницкого. По итогам встречи был подписан протокол о прекращении с 18.00 5 сентября огня на Донбассе. Однако пророссийские террористы не соблюдали режим «тишины».

19 сентября в Минске на очередном заседании Трехсторонней контактной группы был подписан меморандум о прекращении огня, который боевики также не выполнили.

С 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», но террористы нарушали режим прекращения огня, хотя и снизили интенсивность обстрела.

22 декабря Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора главы государств договорились о дальнейших встречах Трехсторонней контактной группы в Минске 24 декабря и в 26 декабря.