Полторак надеется на соблюдение "дня тишины" несмотря на перенос встречи в Минске
23:34, 08 декабря 2014Политика
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Министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду на соблюдение "дня тишины" на востоке Украины 9 декабря, несмотря на перенос даты трёхсторонней встречи в Минске на конец недели.
Полторак надеется на соблюдение "дня тишины" / УНІАН
Министр подчеркнул, что украинские военные открывают огонь по сепаратистам только в ответ на обстрелы с их стороны, передает Радио свобода.
После подписания в Минске 5 сентября меморандума по урегулированию ситуации на востоке Украины неоднократно объявлялись "дни тишины".
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Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях перемирия.
В течение понедельника сепаратисты более 30 раз обстрелялипозиции украинских военных на донецком направлении. Подверглись обстрелу населённые пункты Пески, Опытное, Водяное, Авдеевка, Красноголовка.
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