Полторак надеется на соблюдение "дня тишины" несмотря на перенос встречи в Минске

Министр подчеркнул, что украинские военные открывают огонь по сепаратистам только в ответ на обстрелы с их стороны, передает Радио свобода.

После подписания в Минске 5 сентября меморандума по урегулированию ситуации на востоке Украины неоднократно объявлялись "дни тишины".

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Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях перемирия.

В течение понедельника сепаратисты более 30 раз обстрелялипозиции украинских военных на донецком направлении. Подверглись обстрелу населённые пункты Пески, Опытное, Водяное, Авдеевка, Красноголовка.