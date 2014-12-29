В районе 4 населенных пунктов у Мариуполя замечены вражеские беспилотники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.

«Опять активизировались беспилотники противника», - сказал он.

Читайте такжеБоевики за ночь обстреляли позиции сил АТО 8 раз - штаб По словам Матюхина, беспилотные летательные аппараты были замечены в районе населенных пунктов Новоселовка, Талаковка, Сартана и Гнутово.

Как сообщал УНИАН, вчера в районе Первомайска произошло боевое столкновение между силами антитеррористической операции и российско-террористическими войсками.