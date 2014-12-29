Под Первомайском силовики и боевики вступили в бой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.

«В районе Первомайска произошло боестолкновение между врагами Украины и ее защитниками», - отметил он.

Читайте такжеВ зоне АТО за сутки ранены 3 военных«Украинские воины, всесторонне работая на восстановление мира на Донбассе, уверенно удерживают свои позиции, обеспечивают безопасность гражданского населения. Они продолжают практически каждый день доставлять гуманитарную помощь в населенные пункты, которые больше всего в этом нуждаются», - добавил Матюхин.

Как сообщал УНИАН, боевики за ночь 8 раз обстреляли позиции украинских военных.