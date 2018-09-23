Украина не допустит, чтобы Путин диктовал условия судоходства в Черном и Азовском морях - Турчинов

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина усиливает военно-морское присутствие в регионе Азовского и Черного морей с целью противодействия провокациям России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Украина не допустит, чтобы Российская Федерация диктовала ей условия судоходства в Черном и Азовском морях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО сообщил журналистам в воскресенье.

Он напомнил, что недавно состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение "об усилении военного присутствия, в первую очередь Военно-морских сил Украины, в Азовском море для того, чтобы противодействовать тем системным провокациям, которые совершает Россия против Украины".

"Фактически, мы видим попытки России провести морскую блокаду портов в Азовском море, и поэтому наша позиция - не допустить этого. Не будет Российская Федерация доминировать в Черном и Азовском море", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Безусловно, для этого мы должны значительно усилить наш потенциал в этом регионе, и этим занимается Совет национальной безопасности, который поставил четкую задачу перед каждой силовой структурой. Над этим работают, в первую очередь, наши Вооруженные силы, Военно-морской флот", - заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что Азовское и Черное моря были украинскими, и они будут украинскими, "и не будет Россия нам диктовать условия и судоходства, и нашей работы в этом регионе".

Ранее секретарь СНБО выразил надежду, что Российская Федерация, которая оккупировала украинский Крым, не будет совершать провокаций во время прохождения украинских военных кораблей через Керченский пролив.

"Как раз сейчас я общался с министром обороны, и он мне подтверждает, что наши корабли начали проход через Керченский пролив. И я надеюсь, что не посмеет российская сторона совершить какое-либо провокации против представителей Военно-морских сил Украины, и уже сегодня вечером мы будем иметь информацию, что они вошли в Азовское море", - отметил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Из порта Бердянск для встречи поисково-спасательного судна A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец" в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".