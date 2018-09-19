Порошенко заявил о необходимости законодательного урегулирования статуса украинского языка

Также, по мнению президента, нужна активная позиция общества, направленная на расширение сфер применения украинского языка.

В Украине необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем вступительном слове во время открытия 25-го Форума издателей во Львове заявил президент Украины Петр Порошенко.

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«Перед нами стоит очень важная задача - обеспечить развитие и функционирование украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни и на всей территории Украины, усиление роли украинского языка как консолидирующего фактора в украинском обществе, как средства укрепления государственного единства. Именно на это был направлен мой указ и целый ряд других подписанных мной законов. Но я твердо убежден, что на этом точно не нужно останавливаться. Нам необходимо законодательное урегулирование всех вопросов, связанных со статусом украинского языка как государственного. Более того, нам нужна активная позиция общества, направленная на расширение сферы функционирования и применения украинского языка, на реализацию всех без исключения положений языкового законодательства», - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что социологические опросы свидетельствуют о том, что украинцы любят свой язык.

«Мы хотим на нем говорить, это стало драйвом, стало модным. Мы точно должны поддерживать этот тренд, потому что украинский язык должен звучать везде во весь голос, и не только внутри страны», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в конце мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины. "Я принял решение и подписываю указ о том, что в 2018 году мы объявляем 10-летие украинского языка. И делаем все возможное для того, чтобы язык защитить", - сказал Порошенко.