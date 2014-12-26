Депутаты требуют Порошенко наложить вето на закон о расширении полномочий СНБО (фото)

Народные депутаты Сергей Лещенко, Юрий Левченко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Александр Черненко и ряд других обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой наложить вето на закон про расширение полномочий СНБО.

«Вместе с Юрием Левченко занесли сегодня в администрацию президента обращение шести депутатов с инициативой наложить вето на скандальный закон Пашинского-Турчинова о СНБОУ», -написал Лещенко в Facebook.

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Депутаты указывают на нарушение Конституции и регламента Верховной Рады. В частности, депутаты указывают на то, что не были рассмотрены все предложенные поправки к закону. Нардепы также предлагают исключить из ведения СНБО контроль над антикоррупционными органами и право рекомендовать руководителей силовых структур.