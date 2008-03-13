У Луценко рассказали об “аналогичном” преступлении СБУ

«В последнее время средствами массовой информации с подачи СБУ раздута кампания по дискредитации Министерства внутренних дел Украины. Как повод использована причастность сотрудников Уманского городского отдела управления МВД в Черкасской области к похищению картин из музея. Как известно, Служба безопасности Украины возбудила по данному факту уголовное дело по ст. 191 п.5 УК Украины», – сказал в интервью «Самообороне» нардеп депутатской группы «Народная самооборона» (НУ-НС) Геннадий Москаль.

Аналогичный факт, по словам народного депутата, произошел в Винницкой области. «Но этот случай не получил резонанса в обществе, поскольку к преступлению причастны работники Ямпольского райотдела управления Службы безопасности Украины, а потому информация не разглашается. Это преступление также не раскрыто. Интересно, что в данном случае уголовное дело возбуждено не по ст. 191, а по ст. 423 УК Украины, которая предусматривает более мягкое наказание», – заявил Геннадий Москаль.

В связи с этим нардеп обратился к Генеральному прокурору Украины с запросом относительно переквалификации указанного преступления со статьи 423 УК Украины (Злоупотребление военным должностным лицом властью или служебным положением) в статью 191 КК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).