НАПК нашло у Денисовой десятки незадекларированных миллионов

Ранее НАПК сообщало, что во время полной проверки отчетов о доходах Денисовой за 2015, 2016 и 2017 годы обнаружило нарушения, но не уточняло, какие.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, будучи народным депутатом, в декларации за 2015 год не задекларировала 23 840 268 гривен дохода от финансовой компании.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет "Украинская правда".

Кроме того, она недостоверно указала тогда размер своих взносов в уставные капиталы четырех обществ, который отличается от реального на сумму 5 454 248 гривен.

"Информация о взносах так же недостоверно отражена в декларациях должностного лица за 2016 и 2017 годы", – уточняет агентство.

Ранее НАПК сообщало, что во время полной проверки отчетов о доходах Денисовой за 2015, 2016 и 2017 годы обнаружило нарушения, но не уточняло, какие.

Агентство отмечает, что в целом на последнем заседании решило направить в правоохранительные органы 13 выводов в отношении 9-ти должностных лиц по выявлению признаков уголовных преступлений, связанных с коррупцией. Это рекордное количество.

Так, депутат Киевского горсовета Максим Конобас указал в декларации за 2016 год, что ему не известна стоимость квартиры площадью 124,6 кв.м в Киеве, приобретенной им в 2007 году по договору инвестирования. В рамках проверки было установлено, что депутат знает о стоимости квартиры на дату обретения ее в собственность.

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Кроме того, Конобас задекларировал доход в сумме 1 200 374 гривны от отчуждения своих корпоративных прав в двух обществах. Однако предоставленные депутатом документы и информация из госреестра не подтверждают, что отчуждение произошло именно путем продажи и за сумму, указанную в декларации, что свидетельствует о признаках незаконного обогащения.

Выводы НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Выводы в отношении директора КП "Львовтеплоэнерго" Степана Пакижа и заместителя начальника отдела учета платежей Управление финансирования, бухгалтерского учета и отчетности ГФС в Киеве Юлии Зинченко направлены в Национальную полицию.

Еще пять должностных лиц, которые уволились с должностей инспекторов Управления патрульной полиции в Харькове, так и не подали декларации при увольнении. Выводы по Богдану Гордиенко, Марине Капустян, Тамаре Рыбаловой, Сергею Самойлову и Игорю Собко направили в прокуратуру.