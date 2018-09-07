В декларациях омбудсмена Денисовой нашли ложные данные
16:39, 07 сентября 2018Общество
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НАПК передает дело в НАБУ.
НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в декларации Денисовой / фото УНИАН
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро материалы об обнаружении признаков уголовных правонарушений в трех электронных декларациях уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
По данным агентства, в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы выявлены признаки декларирования недостоверной информации.
Напомним, ранее ГПУ взялась за расследование лжи в декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
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