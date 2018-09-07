В декларациях омбудсмена Денисовой нашли ложные данные

НАПК передает дело в НАБУ.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро материалы об обнаружении признаков уголовных правонарушений в трех электронных декларациях уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Читайте такжеВ декларациях Парубия, Сыроид, Гриневич и Саенко обнаружили ложные данные

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По данным агентства, в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы выявлены признаки декларирования недостоверной информации.

Напомним, ранее ГПУ взялась за расследование лжи в декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.