Парубий: часть информационного поля Украины является оккупированной

По словам спикера парламента, российские издания, действующие в Украине, являются вопросом общей безопасности.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что часть информационного поля Украины является оккупированной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время форума "Полная мобилизация: общий план действий".

Говоря об информационной безопасности, спикер отметил: "Мы сегодня должны признать, что часть информационного поля Украины является оккупированной. Так же, как является оккупированной часть нашей территории".

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Парубий также отметил, что "фактически корреспондентские пункты российских изданий, действующих в Украине, - это также вопрос общей угрозы, общий вопрос безопасности в широком смысле".

Председатель ВР сообщил, что общался с Комитетом ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, который занимается подготовкой законопроектов о противодействии информационным угрозам.

"В гибридной войне информационная составляющая не менее важна, чем военная", - сказал Парубий и отметил, что этот вопрос должен быть в повестке дня.