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Парубий: часть информационного поля Украины является оккупированной

12:38, 11 сентября 2018
Политика
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Парубий рассказал о информационные угрозы / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время форума "Полная мобилизация: общий план действий".

Говоря об информационной безопасности, спикер отметил: "Мы сегодня должны признать, что часть информационного поля Украины является оккупированной. Так же, как является оккупированной часть нашей территории".

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Парубий также отметил, что "фактически корреспондентские пункты российских изданий, действующих в Украине, - это также вопрос общей угрозы, общий вопрос безопасности в широком смысле".

Председатель ВР сообщил, что общался с Комитетом ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, который занимается подготовкой законопроектов о противодействии информационным угрозам.

"В гибридной войне информационная составляющая не менее важна, чем военная", - сказал Парубий и отметил, что этот вопрос должен быть в повестке дня.

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Теги: #Парубий#информация