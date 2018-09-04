До конца этой каденции Рада должна решить вопрос всеукраинского референдума - Парубий

По его словам, в этом вопросе еще идет дискуссия.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что до конца текущей каденции парламент должен решить вопросы законодательства о всеукраинском референдуме.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. "Это одно из тех обязательств, которые мы должны решить. И решить очень грамотно и справедливо", - отметил спикер.

Он добавил, что по законопроекту о всеукраинском референдуме "у нас еще есть дискуссия". По его мнению, законопроект должен касаться "различных форм и проявлений прямой демократии, когда мы говорим о форме прямой демократии".

"Но я полностью согласен, это одна из тех обязанностей, которые стоят перед нами. И очевидно, что до окончания каденции, а я напомню, мы будем иметь еще одну сессию, а потом еще одну сессию, - я согласен с вами, она должна быть на повестке дня и она должна быть решена. И этот законодательный пробел должен быть заполнен украинским парламентом", - сказал Парубий.